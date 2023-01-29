Эрдоган назвал назвал честными свои отношения с Россией и Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 29 января назвал честными и уважительными свои отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и заявил о таких же отношениях между Турцией и Россией в целом.

«В отношениях с Россией у нас есть уважение, доверие. А мои отношения с господином Путиным основаны на честности», — отметил Эрдоган, выступая перед молодежью в городе Биледжик.

Также турецкий лидер напомнил, что предлагал российскому лидеру провести встречу президентов Турции, России и Сирии. И допустил, что к планируемым переговорам может подключиться Иран.

«Мы говорим: пусть Россия-Турция-Сирия объединятся в трио. Пусть Иран также присоединится, давайте проведем наши переговоры таким образом, и пусть в регионе наступит мир», — сказал Эрдоган.

Ранее, 16 января, лидеры России и Турции провели телефонные переговоры. В ходе беседы стороны обсудили в том числе ситуацию вокруг Украины, включая вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными. Кроме того, Путин и Эрдоган подтвердили настрой на дальнейшее комплексное развитие российско-турецкого сотрудничества.

До этого телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом состоялся 5 января. Тогда президент РФ заявил о готовности Москвы к диалогу по Украине при условии выполнения Киевом ранее озвученных требований российской стороны.

6 января министр энергетики Турции Фатих Донмез сообщил, что страна продолжает переговоры с Россией по вопросу отсрочки оплаты за природный газ. Днем ранее президент Турции заявил в разговоре с российским лидером о планах скорейшего завершения дорожной карты газового хаба.

17 декабря 2020 года в ходе большой пресс-конференции Путин заявил, что иногда у него с Эрдоганом бывают противоположные взгляды на отдельные вопросы, но турецкий лидер всегда держит слово и «хвостом не виляет».