Тела наемников нашли в Артемовске (украинское название — Бахмут) Донецкой Народной Республики. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщили участники специальной военной операции РФ по защите Донбасса.

По информации одного из бойцов СВО, из-за плотных боев украинские военные не смогли вытащить тела этих наемников и попытались скрыть их личности, отрезав им головы и кисти рук. Однако электронные носители были найдены вместе с телами.

Он пояснил, что тела наемников будут переданы в следственные органы для принятия дальнейших решений.

Ранее в этот день военный аналитик Александр Михайлов заявил «Известиям», что на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) задействованы наемники как минимум из 50 государств. По его словам, больше всего в контингенте наемников поляков, на втором месте — румыны.

По словам эксперта, спонсором для наемников является НАТО, и пока организация платит, боевики будут продолжать ехать в зону СВО.

24 января стало известно о гибели двух британских наемников, воевавших на стороне Украины. 28-летний Крис Парри и 48-летний Эндрю Бэгшоу пропали без вести 7 января во время ожесточенных боев. Позже стало известно, что они погибли под артиллерийским обстрелом во время «гуманитарной эвакуации из Соледара».

Ранее, 19 января, газета The Washington Post сообщила, что в боевых действиях на стороне Украины принимают участие от 1 тыс. до 3 тыс. иностранных наемников. Отмечается, что иностранные боевики привлекают внимание на Западе, особенно когда их убивают или захватывают.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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