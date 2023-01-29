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Ведущая Welt перепутала Красную армию с организацией немецких радикалов

Ведущая канала Welt Франка Лефельдт перепутала Красную армию с «Фракцией Красной армии»
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Фото: Global Look Press/Axel Heimken
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Ведущая немецкого телеканала Welt Франка Лефельдт 29 января принесла извинения после того, как в эфире выпуска новостей перепутала Красную армию СССР с леворадикальной организацией ФРГ «Фракция Красной армии» (RAF).

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«Я неправильно выразилась во время выпуска. Такие оговорки недопустимы в прямом эфире, но они происходят. Люди совершают ошибки», — написала журналистка на своей странице в Twitter.

При этом ведущая отметила, что после ее ошибки в ее адрес началась непропорциональная волна злорадства и сексистских комментариев.

Во время эфира Лефельдт заявила, что концентрационный лагерь Аушвиц (Освенцим) освободила «Фракция Красной армии». После данной оговорки в Германии поднялась волна негодования: люди обвинили ведущую в непрофессионализме и скудном кругозоре.

В конце 1970-х годов члены RAF убивали и похищали людей, устраивали взрывы и грабили банки в ФРГ. 27 января отмечался Международный день памяти жертв холокоста. В этот день в 1945 году Красная армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Аушвиц-Биркенау, который стал одним из главных символов холокоста.

До этого, 21 декабря 2022 года, при переводе речи президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции вместе с Байденом переводчица украинского лидера оговорилась и заявила, что Киеву требуются средства на его преступления, перепутав слова crime (преступление) и country (cтрана).

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