В посольстве назвали причастных к обстрелу российского вертолета в Сомали

Посольство РФ: к обстрелу российского вертолета в Сомали может быть причастна террористическая группировка «Аш-Шабаб»

29 января 2023, 20:47 0

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин