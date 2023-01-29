В посольстве назвали причастных к обстрелу российского вертолета в Сомали
По предварительным данным, к обстрелу российского вертолета в Сомали причастна террористическая группировка «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ). Об этом в воскресенье, 29 января, сообщили в посольстве РФ в Джибути.
Отмечается, что вертолет участвовал в авиатранспортном обеспечении гуманитарной миссии ООН в Сомали.
«Вертолету нанесен несущественный ущерб. Пострадавших в результате инцидента нет, российские пилоты продолжают работу в штатном режиме», — сообщили журналистам в посольстве.
В настоящее время проводится расследование произошедшего.
Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что 21 января в аэропорту Могадишо в Сомали обстреляли российский вертолет «ЮТэйр — Вертолетные услуги». Отмечалось, что в результате обстрела был поврежден капот правого двигателя воздушного судна.