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В США назвали план Зеленского по захвату Крыма безумием

TAC: план Зеленского по захвату Крыма невыполним, но может обернуться мировой войной
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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План президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма невыполним, однако это может привести к мировой войне. Об этом в воскресенье, 29 января, заявил редактор журнала The American Conservative Род Дреер.

«Есть один способ обеспечить безопасность Крыма — уничтожение киевского режима»
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«Россия никогда не отпустит ни Крым, ни Донбасс. Безумие со стороны Киева думать, что он может их вернуть, но это политика Киева, и США ее поддерживают», — говорится в материале.

Дреер отметил, что армагеддон ближе, чем когда-либо со времен кубинского ракетного кризиса, потому что США и их прислужники из НАТО настаивают на использовании Украины для ведения войны против России.

Редактор пояснил, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) наблюдается острая нехватка солдат, поэтому нельзя исключать, что США отправят американский контингент для помощи Украине. Однако в этом случае, как отметил Дреер, такое решение будет означать официальное объявление войны России.

Он пояснил, что эскалация украинского конфликта не отвечает интересам простых жителей США и Европы, потому что он может «легко перейти в ядерный».

«Если люди начнут думать о том, что происходит и какие могут быть последствия, они перестанут поддерживать политику войны, проводимую от их имени», — заключил редактор.

26 января сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что попытка ВСУ напасть на Крым приведет к губительным последствиям для Киева. Он также указал на циничность позиции США относительно российских территорий.

До этого, 18 января, газета The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщила, что Вашингтон обсуждает с киевскими властями возможность использования поставляемого оружия для атаки на Крым либо на Крымский мост. Как отмечает издание, если будет существовать угроза потери контроля РФ над Крымом, то позиции Украины на будущих переговорах укрепятся.

В свою очередь, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предрек «сокрушительный ответ» на попытку ВСУ нанести удар по Крыму при помощи США.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022-го, продолжается.

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