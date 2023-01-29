На МКАД автомобиль врезался в остановку

На внутренней стороне 29-го км МКАД автомобиль наехал на остановку. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщает столичный дептранс.

Отмечается, что водитель автомобиля не справился с управлением. На месте работают оперативные службы города.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным источника «Известий», в результате ДТП пострадали два человека.

15 декабря прошлого года в Москве водитель автомобиля каршеринга BMW врезался в остановку, где находились пешеходы, после чего столкнулся с припаркованным автомобилем. В результате аварии один человек погиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести.