Магазины Гвинет Пэлтроу из-за пандемии понесли убытки в £1,09 млн

Гвинет Пэлтроу потеряла £1,09 млн из-за пандемии. Актриса выпускает собственную линию одежды Goop, передает телеканал «Известия». Магазины Пэлтроу находятся в Лондоне, а компания — в США. После потери денег актриса хочет сократить убытки. Пэлтроу не планирует открывать новые бутики.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.