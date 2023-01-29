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Системы Starlink серьезно осложняют работу астрономам

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Интернет, оказывается, мешает увидеть звезды. Астрономы пожаловались на спутники системы Starlink. Аппараты на орбите серьезно осложняют работу ученым, передает телеканал «Известия». Отраженный спутниками свет мешает работе оптических телескопов. Сигналы Starlink искажают данные радионаблюдений. SpaceX ранее обещала сделать спутники необременительными. Однако в планах компании довести группировку минимум до 19,5 тыс. Кроме SpaceX свою сеть на орбите строят OneWeb и «дочка» Amazon.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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