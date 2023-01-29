В Запорожской области заявили о целенаправленном ударе по мосту под Мелитополем

Власти Украины целенаправленно нанесли удар по гражданскому объекту — мосту под Мелитополем. Как заявил 29 января временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, данная атака является очередным преступлением против мирных граждан.

«Сегодня в полдень укронацисты нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по железнодорожному мосту через реку Молочную в селе Светлодолинское Мелитопольского района. В это время на объекте велись ремонтные работы», — рассказал Балицкий в своем Telegram-канале.

Врио губернатора выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате атаки, отметив, что родственникам погибших и пострадавших будет оказана максимальная помощь.

«Киевские власти целенаправленно били по гражданскому объекту, совершив очередное преступление против мирных граждан. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших», — указал Балицкий.

Как сообщил ранее 29 января военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков, в результате обстрела моста погибли пять человек. Еще четверо получили тяжелые травмы, их госпитализировали.

28 января боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары еще по двум гражданским объектам. Они атаковали районную больницу в Новоайдаре в ЛНР, в результате чего погибли 14 человек, еще 24 пострадали. Также удар был нанесен по больнице в Новой Каховке. В МИД России назвали обстрел больниц военным преступлением киевского режима и заявили, что организаторы и исполнители будут установлены и понесут наказание.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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