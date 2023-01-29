WSJ обвинила Израиль в атаке на военный завод в иранском Исфахане

Атака на военный завод в иранском Исфахане осуществлена Израилем. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

«Израиль нанес тайный удар беспилотником по оборонному комплексу в Иране, поскольку США и Израиль ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана», — говорится в материале.

Отмечается, что удар был нанесен рядом с объектом, принадлежащим Иранскому центру космических исследований, который был подвергнут санкциям США за свою деятельность по работе над иранской программой баллистических ракет.

Мощный взрыв прогремел на военном заводе в Исфахане в ночь на 29 января. Отмечалось, что жертв в результате произошедшего нет. Власти Ирана начали расследование причин взрыва.

Посольство России в Иране сообщило, что вечером 28 января около 23:30 на завод была произведена атака с применением беспилотников. Уточнялось, что в результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО) один дрон был сбит, еще два аппарата перехвачены и уничтожены.

Телеканал Al Arabiya заявил, что удар заводу нанесли США и «еще одна страна». По данным телеканала, удар был призван «продемонстрировать Ирану и России» готовность США противодействовать строительству заводов «по производству и экспорту баллистического оружия».

В свою очередь, иранское агентство IRNA обвинило Израиль в медиаатаке на фоне происшествий в Иране. По данным СМИ, Израиль якобы попытался связать атаку дронов на завод с землетрясением и взрывом на заводе моторных масел в городе Азаршахр для дестабилизации ситуации в стране.

При этом в МИД Израиля комментировать инцидент в Иране отказались.