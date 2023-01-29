Пять человек погибли при ударе ВСУ по мосту в Запорожской области

Военкор «Известий» Роман Польшаков показал кадры последствий удара ВСУ из HIMARS по железнодорожному мосту через реку Молочную в Запорожской области.

В результате обстрела погибли пять человек. Еще четверо получили тяжелые травмы, их госпитализировали.

Как передает с места наш коллега, пять ракет ударили по мосту ровно в полдень, в этот момент там находились гражданские. «По разрушенному пролету можно понять, какой разрушительной силы был удар», — отмечает Польшаков.

Ранее сообщалось, что украинские националисты нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по мосту в населенном пункте Светлодолинское Мелитопольского района.

Накануне боевики ВСУ нанесли удары еще по двум гражданским объектам. Они атаковали районную больницу в Новоайдаре в ЛНР, в результате чего погибли 14 человек, еще 24 пострадали. Также удар был нанесен по больнице в Новой Каховке. В МИД России назвали обстрел больниц военным преступлением киевского режима и заявили, что организаторы и исполнители будут установлены и понесут наказание.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что к гибели мирных граждан причастны США, которые не только поставляют киевскому режиму HIMARS, но и согласуют цели для нанесения ударов.