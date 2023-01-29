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Захарова высмеяла заявление главы МИД Финляндии о причастности РФ к сожжению Корана

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 28 января, прокомментировала заявление министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто о причастности РФ к сожжению Корана в Швеции.

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Днем ранее агентство Bloomberg сообщило, что Хаависто подозревает Россию в причастности к акции со сжиганием Корана в Стокгольме. По словам министра, в ходе расследования удалось найти «определенные связи» с Россией в окружении совершившего сжигание датского политика.

«Русские хакеры покопались в архивах ЦРУ и нашли доказательства «определенных связей» Пекки Хаависто с Россией. Есть подозрения, что это было не просто рукопожатие с [министром иностранных дел РФ] Сергеем Лавровым, но ритуальное действие, цель которого только предстоит выяснить финским спецслужбам в ходе «расследования», — сыронизировала Захарова в своем Telegram-канале.

К посту она прикрепила фотографию, на которой Хаависто пожимает руку Лаврову. Также Захарова написала, что ей хотелось бы понять, как Финляндия трактует поведение Швеции, которая утверждают, что сожжение Корана — это свобода самовыражения. Она задалась вопросом, не подозревают ли в финском МИДе Стокгольм в пророссийских симпатиях.

«А если серьезно, то мерзко наблюдать, как западники пытаются сложить из осколков собственных ценностей слово «исключительность», — заключила Захарова.

21 января перед посольством Турции в Стокгольме лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан устроил публичное сожжение копии Корана. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, комментируя эту ситуацию, указал, что в их государстве установлена свобода выражения мнений, однако это не значит, что власти страны поддерживают убеждения участников акции.

В качестве ответа акция протеста прошла у генерального консульства Швеции в Стамбуле, в ходе которой активисты демонстративно сожгли шведский флаг.

В свою очередь пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что сожжение Корана является явным проявлением ненависти.

Муфтии России 24 января назвали сожжение Корана в Швеции оскорблением всех мусульман. В МИД РФ также осудили сожжение Корана. В ведомстве пояснили, что это уже не первое выступление радикалов против ислама в странах Европы.

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