На МКАДе автомобиль перевернулся после столкновения
На внутренней стороне 90-го км МКАД произошло ДТП. Об этом в воскресенье, 28 января, сообщает пресс-служба дептранса Москвы.
На кадрах видно, как машина, ехавшая в правом ряду, по непонятной причине резко поехала влево, поперек потока. Доехав до отбойника, машина врезалась в него и перевернулась.
После этого она столкнулась с другим автомобилем.
«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в Telegram-канале дептранса.
В настоящее время движение в районе происшествия затруднено.
28 января на Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП. На дороге столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля. Информации о пострадавших не поступало. Устанавливаются обстоятельства и причины аварии.