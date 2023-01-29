Киев внес в санкцинный список химические и транспортные компании РФ и Белоруссии

Украина ввела односторонние санкции в отношении почти 200 организаций из России и Белоруссии. Об этом сообщается в воскресенье, 29 января, на официальном сайте украинского президента Владимира Зеленского.

Решение о внесении лиц и организаций в список было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины

Санкционные меры затронули, в том числе, завод «Беларуськалий», а также Белорусскую железную дорогу, отмечает «Газета.Ru».

Многие из включенных в новый список российских и белорусских юридических лиц занимаются лизингом.

Уточняется также, что контроль за исполнением данного решения СНБО был поручен секретарю организации Алексею Данилову.

25 января, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что власти Украины планируют провести в стране саммит по вопросу санкций против России. По его словам, рестрикций, которые уже введены против РФ, недостаточно.

Ранее том же месяце президент Зеленский подписал указ о новых санкциях в отношении деятелей российского шоу-бизнеса. Под санкции попали эстрадные певцы Михаил Шуфутинский, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, Дима Билан, Любовь Успенская, народный артист РСФСР Евгений Петросян, юморист и актер Михаил Галустян и другие.

Также в черном списке значатся телеведущая, экс-гражданка Украины Жанна Бадоева и украинский футболист Анатолий Тимощук, который сейчас работает тренером в петербургском «Зените».

В октябре 2022 года правительство Украины согласовало новый санкционный список в отношении физических и юридических лиц из России. В него вошли более 3,6 тыс. физических и юридических лиц, среди которых политики, бизнесмены, артисты, а также банки и предприятия различных сфер.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.