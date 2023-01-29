Реклама
Прямой эфир
Общество
Умер создатель кота Леопольда художник Вячеслав Назарук
Мир
Обозреватель FAZ посоветовал Западу не подчинять политику только интересам Киева
Мир
Покупатели F-35 не могут использовать истребители без разрешения США
Мир
МИД Израиля отказался комментировать атаку на военный завод в иранском Исфахане
Мир
В Сомали обстреляли российский вертолет
Мир
Пять посольств Литвы получили сообщения о минировании
Спорт
Вучич назвал Джоковича величайшим теннисистом после его победы на Australian Open
Мир
Иранское СМИ обвинило Израиль в медиаатаке на фоне происшествий в Иране
Мир
Al Arabiya сообщила о причастности США к атаке на завод боеприпасов в Иране
Мир
Политолог заявил о чувствительном влиянии на Японию новых санкций РФ по Южным Курилам
Экономика
В Минтрансе заявили о полном наборе запчастей для используемых в РФ самолетов
Экономика
Весной частные дома в РФ могут подешеветь на 5%

Врач назвал лучшее время суток для идеального секса

Врач-сексолог Кульгавчук назвал лучшее время суток для идеального секса
0
Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для того чтобы секс не был в тягость и скучным, нужно подобрать идеальное время суток для занятий интимными процедурами. Как рассказал 29 января врач-сексолог Евгений Кульгавчук, данный вопрос является индивидуальным и на него влияют многие обстоятельства: темперамент человека, возраст, жилищные условия и другие.

Потенциал роста: какие болезни лишают мужчин удовольствия
Чтобы вылечить пациентов от оргазмической ангедонии пришлось разделить их на четыре группы

В частности, если человек за день переделал много дел и к вечеру устал, ему уже не до интима. Однако если половой акт все-таки происходит, то уставший партнер, скорее всего, всё равно не сможет расслабиться и будет думать о работе и остальных заботах, говорит медик. В этом случае сексуальные реакции партнера будут притупляться, предупредил специалист.

Утренний секс после сна также может быть не всегда желанным, поскольку есть вероятность того, что партнер хочет еще поспать. В этом случае лучше заниматься любовью в выходные дни, после вкусного завтрака и крепкого сна. Сексолог предлагает в таком случае принять душ и просто полежать в кровати с возлюбленным.

«Тогда такие спонтанные половые акты станут полезной привычкой и будут происходить и в будние дни. Незатухающие рефлексы помогают быть более легкими на подъем», — цитирует Кульгавчука «Радио Sputnik».

9 июля 2022 года доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов отметил, что в период вакцинации от коронавируса в сексе нет ничего плохого. Наоборот, повышение эмоционального фона способствует и повышению иммунитета.

6 июня 2021 года сообщалось, что голландские ученые предлагают ввести в клиническую практику использование сексуальных игрушек для взрослых для терапии физических и психологических сексуальных расстройств, а также некоторых других болезней. В публикации журнала Nature они обозначили восемь групп пациентов, для лечения которых можно использовать 12 типов приспособлений, предназначенных для получения сексуального удовольствия.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023