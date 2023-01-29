Врач назвал лучшее время суток для идеального секса

Для того чтобы секс не был в тягость и скучным, нужно подобрать идеальное время суток для занятий интимными процедурами. Как рассказал 29 января врач-сексолог Евгений Кульгавчук, данный вопрос является индивидуальным и на него влияют многие обстоятельства: темперамент человека, возраст, жилищные условия и другие.

В частности, если человек за день переделал много дел и к вечеру устал, ему уже не до интима. Однако если половой акт все-таки происходит, то уставший партнер, скорее всего, всё равно не сможет расслабиться и будет думать о работе и остальных заботах, говорит медик. В этом случае сексуальные реакции партнера будут притупляться, предупредил специалист.

Утренний секс после сна также может быть не всегда желанным, поскольку есть вероятность того, что партнер хочет еще поспать. В этом случае лучше заниматься любовью в выходные дни, после вкусного завтрака и крепкого сна. Сексолог предлагает в таком случае принять душ и просто полежать в кровати с возлюбленным.

«Тогда такие спонтанные половые акты станут полезной привычкой и будут происходить и в будние дни. Незатухающие рефлексы помогают быть более легкими на подъем», — цитирует Кульгавчука «Радио Sputnik».

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