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Обозреватель FAZ посоветовал Западу не подчинять политику только интересам Киева

Обозреватель FAZ Буссе: Западу не стоит связывать свою стратегию только с интересами Украины
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yevhen Liubimov
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Западу не следует подстраивать свою стратегию исключительно под интересы Киева. Такое мнение в воскресенье, 29 января, высказал обозреватель Николас Буссе в статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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«Западная стратегия не может быть направлена ​​только на интересы Украины, о чем часто забывают немецкие политики», — написал журналист, комментируя решение западных стран о поставках танков на Украину.

По его словам, нет ничего удивительного в том, что Украина после этого решения стала требовать у западных стран боевую авиацию. Теперь, пишет Буссе, перед тем как принимать решения о поставках самолетов, западным странам следует сначала понаблюдать, какую эффективность в боевых действиях имела поставка танков.

«Западу следует сначала понаблюдать, как поставки танков сказываются на фронте. Ожидаемые наступления Украины, в которых они будут использоваться, еще даже не начались», — заметил он.

По словам журналиста, преждевременная отправка Украине нового вооружения может привести к эскалации конфликта.

Ранее в воскресенье официальный представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что украинские власти рассчитывают, что на очередной встрече министров обороны стран НАТО в Рамштайне западные государства примут решение о поставках Киеву боевой авиации.

По его словам, в Киеве рассчитывают на самолеты F-16, но рассматривают французские Rafale и шведские Gripen.

За день до этого газета Politico сообщила, что американские военные чиновники подталкивают Пентагон одобрить поставку истребителей F-16 на Украину.

26 января советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью агентству Reuters отметил, что правительство Украины будет настаивать на передаче стране западных истребителей, после того как получит танки.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты. Он подчеркнул, что Украина должна расширять и сотрудничество в артиллерии, должна выйти на поставки самолетов для Киева.

Страны Запада начали активнее вооружать Киев после начала российской спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Москва приняла решение о проведении спецоперации на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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