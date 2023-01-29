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Покупатели F-35 не могут использовать истребители без разрешения США

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Фото: REUTERS/U.S. Air Force/Senior Airman Alexander Cook
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Покупатели американских истребителей F-35 не могут использовать их самостоятельно, не получив соответствующего разрешения у Вашингтона. Об этом 29 января заявил глава правления турецкой компании Baykar, ведущего производителя беспилотной летательной авиации в стране, Сельджук Байрактар.

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Байрактар отметил, что в случае с оборонной промышленностью суверенитет государств возможен только тогда, когда они разрабатывают собственные технологии.

«Посмотрите на страны, которые покупают F-35, и посмотрите на то, с какими проблемами они сталкиваются. Они говорят, что не могут использовать их самостоятельно без разрешения США. Самое передовое решение, которое вы закупаете извне, гораздо хуже, чем даже самая посредственная технология, которую вы создаете своими силами», — цитирует главу компании газета Aydınlık.

Турецкий предприниматель также резюмировал, что высокие технологии обычно «сопровождаются оковами», и поэтому лучшее решение в такой ситуации — продолжать идти по собственному, независимому пути.

Ранее, 16 января, агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты пытаются давить на Турцию в вопросе вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Так, Вашингтон предупредил Анкару, что та может не получить партию американских истребителей F-16, если не поддержит заявки стран на членство в НАТО.

По словам источника агентства, в Белом доме уверены, что затягивание вопроса о новых участниках блока отвечает и помогает интересам Москвы, что недопустимо для США.

Как написала позже, 20 января, газета Hürriyet, процесс обсуждения продажи Вашингтоном Анкаре F-16 продолжается. Турция хочет, чтобы администрация президента США Джо Байдена использовала свое влияние на конгресс США, который должен одобрить продажу, отметило СМИ. США же дают понять, что одобрение Анкарой членства Финляндии и Швеции в НАТО укрепит позицию одобрения продажи в конгрессе.

В декабре 2022 года министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Швеция и Финляндия еще не выполнили все требования для вступления в НАТО и до этого момента ратификация их присоединения к альянсу невозможна.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая прошлого года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

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