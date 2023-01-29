Задержаны подозреваемые в убийстве женщины молотком в Казани

Подозреваемые в убийстве женщины молотком в Казани задержаны. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщил источник «Известий».

По имеющимся данным, ими оказались 54-летний Вадим З. и его 16-летний сын.

Известно, что погибшая работала консультантом в кредитной организации.

Мотивы и обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

26 января в Казани на Краснококшанской улице женщину забили молотком во дворе дома. Женщину поджидали двое мужчин — один караулил ее у подъезда, второй ждал с другой стороны дома. Когда она проходила мимо, злоумышленники набросились на нее с молотком и стали наносить удары по голове. Затем преступники скрылись.

Потерпевшую госпитализировали в тяжелом состоянии, однако врачам не удалось ее спасти.