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Пользователи Twitter удивились словам Зеленского о будущем Украины

Пользователей Twitter удивили слова президента Украины Зеленского о будущем страны
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Фото: Global Look Press/Karolis Kavolelis via www.imago-
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Пользователей Twitter удивило заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что если США передадут танки Abrams к августу, то будет слишком поздно. Свои комментарии они оставили в соцсети в воскресенье, 29 января.

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Зеленский пожаловался на нескорую поставку американцами танков в беседе с телеканалом Sky News.

Многие пользователи обратили внимание на противоречия в высказываниях украинского лидера, который постоянно твердит о скорой победе Украины, но в то же время панически боится не получить помощь вовремя.

«Но он же отказывается от мира, потому что якобы побеждает!» — заметил один из комментаторов.

Подобное мнение высказал и другой пользователь. «Очень похоже на капитуляцию вслух», — написал он.

Еще в одном комментарии Зеленскому предложили подумать о скорейшем заключении с Россией мира. «Может, теперь пора подумать о прекращении огня и мирных переговорах?» — написано в комментарии.

Некоторые пользователи указали на то, что, когда бы поставка танков ни состоялась, она не сможет серьезно помочь Украине, поскольку российские войска одержат верх в любом случае.

«Даже если завтра поставят танки Abrams, они ничего не изменят», — написал один из комментаторов.

С ним согласился еще один читатель.

«Чем раньше танки прибудут, тем быстрее россияне нейтрализуют их. Это плохо скажется на репутации НАТО», — написал он.

Президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams 25 января. Позже в Белом доме уточнили, что это займет много месяцев и поставка, возможно, будет осуществлена до конца года.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал план Вашингтона об отправке Abrams провальным по технологическим аспектам.

26 января газета Politico сообщила, что США отправят на Украину современные танки M1A2 Abrams, но в экспортном варианте, без особой секретной брони.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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