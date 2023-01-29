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Пять посольств Литвы получили сообщения о минировании

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Фото: Global Look Press/Lukas Balandis via www.imago-ima
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Сразу в пять дипломатических представительств Литвы в разных странах на текущей неделе с 23 по 29 января поступили сообщения о заложенной в зданиях взрывчатке. Это 28 января подтвердила представитель по печати МИД балтийской республики Паулина Левицките.

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По ее словам, в диппредставительствах отреагировали на происходящее спокойно.

«Похоже на очередную информационную атаку. Правоохранительные структуры занимаются расследованием инцидентов», — цитирует Левицките агентство Delfi.

В каких странах посольства получили такие угрозы, представитель МИДа не уточнила.

Сообщения о минировании на текущей неделе получали в Литве не только диппредставительства. Так, с 23 января подобные угрозы поступали в три литовских международных аэропорта, городскую администрацию и одну из школ Вильнюса, а также в суды Вильнюса и Каунаса, кроме того, в Генпрокуратуру и офис литовского СМИ.

Ранее, 16 декабря, сообщалось, что на адрес дипломатического представительства Румынии в Париже поступил подозрительный пакет, в котором содержится белый порошок. После происшествия посольство попросило вмешаться французские спецслужбы.

До этого, 6 декабря, в Румынской службе безопасности сообщили, что посольство Украины в Бухаресте получило несколько конвертов с подозрительным содержимым, их проверяли пиротехники. Местная полиция в свою очередь обеспечивала безопасность вокруг территории самого дипведомства.

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