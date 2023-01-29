Министр обороны Украины признал тяжелую военную обстановку на востоке
Военная обстановка на востоке Украины тяжелая, но контролируемая, признал глава министерства обороны Алексей Резников со ссылкой на украинских генералов 29 января.
Он отметил, что на получение обещанных западными странами танков и обучение их использованию потребуется время. Но министр выразил надежду, что к марту все будет готово.
«Переговоры внутри блока стран, поддерживающих Украину, в последние недели сосредоточились на вопросе о том, снабжать ли осажденную страну современными боевыми танками. Польша, Великобритания и США пообещали машины, и Германия на этой неделе согласилась сделать то же самое под сильным давлением», — говорится на сайте канадской телерадиокомпании CBC.
26 января официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что поставки танков на Украину не являются движением в верном направлении. Кроме того, он сказал, что ООН не собирается выступать с комментариями каждый раз, когда Киеву поступают новые вооружения. Сейчас для народа Украины уже разыгрывается весьма плохой сценарий, добавил Дюжаррик.
Ранее в этот день президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что отправка танков на Украину только затянет конфликт и Хорватия не будет в этом участвовать.
Накануне правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам министра обороны Бориса Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.
Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах, Норвегии и Канаде. Тогда же президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams.
24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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