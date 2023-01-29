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Министр обороны Украины признал тяжелую военную обстановку на востоке

CBC: глава минобороны Украины Резников признал тяжелую военную ситуацию на востоке страны
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Военная обстановка на востоке Украины тяжелая, но контролируемая, признал глава министерства обороны Алексей Резников со ссылкой на украинских генералов 29 января.

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Он отметил, что на получение обещанных западными странами танков и обучение их использованию потребуется время. Но министр выразил надежду, что к марту все будет готово.

«Переговоры внутри блока стран, поддерживающих Украину, в последние недели сосредоточились на вопросе о том, снабжать ли осажденную страну современными боевыми танками. Польша, Великобритания и США пообещали машины, и Германия на этой неделе согласилась сделать то же самое под сильным давлением», — говорится на сайте канадской телерадиокомпании CBC.

26 января официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что поставки танков на Украину не являются движением в верном направлении. Кроме того, он сказал, что ООН не собирается выступать с комментариями каждый раз, когда Киеву поступают новые вооружения. Сейчас для народа Украины уже разыгрывается весьма плохой сценарий, добавил Дюжаррик.

Ранее в этот день президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что отправка танков на Украину только затянет конфликт и Хорватия не будет в этом участвовать.

Накануне правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам министра обороны Бориса Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах, Норвегии и Канаде. Тогда же президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams.

24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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