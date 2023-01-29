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Рогов заявил об обстреле ВСУ автомобильного моста в Запорожской области

Рогов: ВСУ обстреляли автомобильный мост через реку Молочную в Запорожской области, есть погибшие
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Фото: Global Look Press/yacheslav Madiyevskyi
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли автомобильный мост через реку Молочную в поселке. Светлодолинское Запорожской области. Об этом в воскресенье, 29 января, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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Удар был нанесен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS во время проведения ремонтных работ.

«Есть пострадавшие, в том числе погибшие и раненые среди мирного населения. Подробности позже», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

28 января в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре Луганской Народной Республики (ЛНР). В результате 14 человек погибли, еще 24 пострадали.

В ведомстве назвали удар по больнице тяжким военным преступлением киевского режима. Как заявил бывший посол республики Родион Мирошник, из больницы была проведена эвакуация, продолжается разбор завалов.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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