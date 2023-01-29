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Аналитик указал на причастность США к удару ВСУ по больнице в ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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США причастны к удару Вооруженных сил Украины (ВСУ) по больнице в Новоайдаре Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в воскресенье, 29 января, заявил «Известиям» военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Удары наносятся американскими системами залпового огня HIMARS, которыми управляют сами американские военнослужащие. Они, может, уже уволены из армии сейчас, но именно они командуют расчетами РСЗО. Поэтому и американцы там повинны в этих преступлениях против человечества. Таких преступников судил Нюрнбергский процесс», — сказал он.

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Литовкин назвал удар по больнице варварством и напомнил, что Женевскими конвенциями запрещено наносить удары по школам и больницам, по объектам жизнеобеспечения. Однако, как подчеркнул военный аналитик, украинские боевики и США не соблюдают эти законы. По его словам, киевский режим сегодня продолжает дело бандеровцев.

«Сейчас украинские власти делают то же самое. Это проявление бандеровской идеологии — злости, ненависти к инакомыслящим. С теми, кто не хочет жить с ними в одной стране. С теми, кто не хочет говорить с ними на одном языке», — сказал Литовкин.

Литовкин отметил, что Запад сегодня пытается бороться с Россией за то, что она не склонила перед ним голову.

«К сожалению, это никого ничему не научило. Сегодня немцы готовят поставку танков на Украину, американцы обещают танки. Потому что они воюют против русских, которые не желают склонять голову перед ними, не желают быть их вассалами, рабами», — заявил он.

Ранее в этот день МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР. Ведомство предупредило, что организаторы и исполнители случившегося будут наказаны.

28 января в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре. В результате 14 человек погибли, еще 24 пострадали. В ведомстве назвали удар по больнице тяжким военным преступлением киевского режима. Как заявил бывший посол республики Родион Мирошник, из больницы была проведена эвакуация, продолжается разбор завалов.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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