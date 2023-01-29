В ВСУ понадеялись на поставку самолетов после следующей встречи в Рамштайне

Власти Украины рассчитывают, что на очередной встрече министров обороны стран НАТО в Рамштайне западные государства примут решение о поставках Киеву боевой авиации. Такое заявление в воскресенье, 29 января, сделал официальный представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

«Мы хотим заменить весь парк советских самолетов, уже морально и физически устаревших. Я надеюсь, что следующее заседание в Рамштайне станет «авиационным», и западные союзники одобрят решение о предоставлении нам боевых самолетов», — сказал Игнат, чьи слова привело агентство «РБК-Украина».

По его словам, украинские власти рассчитывают на самолеты F-16, но рассматривают французские Rafale и шведские Gripen.

Днем ранее газета Politico сообщила, что американские военные чиновники подталкивают Пентагон одобрить поставку истребителей F-16 на Украину. Отмечалось, что в американском министерстве обороны заявили, что украинская сторона готовится весной начать новое наступление, поэтому обсуждение насчет поставок истребителей набирает обороты.

26 января советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью агентству Reuters рассказал, что правительство Украины будет настаивать на передаче стране западных истребителей после того, как получит танки. Он считает, что, если Киев получит истребители, это станет для него огромным преимуществом на поле боя.

За день до этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты. Он подчеркнул, что Украина должна расширять и сотрудничество в артиллерии, должна выйти на поставки самолетов для Киева.

Тогда же издание Der Spiegel сообщило, что после обещания Запада поставить Киеву танки Leopard 2 заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник запросил истребители, боевые корабли и подводные лодки.

Страны Запада усилили военную и финансовую помощь Украине на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля прошлого года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в ЛНР и ДНР из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ.