Реклама
Прямой эфир
Мир
Al Arabiya сообщила о причастности США к атаке на завод боеприпасов в Иране
Мир
Политолог заявил о чувствительном влиянии на Японию новых санкций РФ по Южным Курилам
Экономика
В Минтрансе заявили о полном наборе запчастей для используемых в РФ самолетов
Экономика
Весной частные дома в РФ могут подешеветь на 5%
Спорт
Сербский теннисист Новак Джокович выиграл финал Australian Open
Мир
Власти Ирана начали расследование причин взрыва на объекте минобороны
Мир
Британские эксперты заявили, что 40% территории Украины заминировано
Общество
Блогера Андрея Сидоропуло объявили в розыск
Мир
Шольц заявил о планах кабмина ФРГ не допустить втягивания НАТО в конфликт с РФ
Спорт
Тренер Епишин назвал неприемлемое для РФ условие допуска к Олимпийским играм
Общество
Движение по Крымскому мосту приостановят 31 января
Мир
Захарова указала на деградацию отношений РФ и Японии
Сюжет:

В ВСУ понадеялись на поставку самолетов после следующей встречи в Рамштайне

Представитель командования ВСУ Игнат: я надеюсь, что следующее заседание в Рамштайне станет «авиационным»
0
Фото: ТАСС/RONALD WITTEK
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Украины рассчитывают, что на очередной встрече министров обороны стран НАТО в Рамштайне западные государства примут решение о поставках Киеву боевой авиации. Такое заявление в воскресенье, 29 января, сделал официальный представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

НАТО и порешили: альянс анонсировал новые поставки оружия Киеву
Есть ли у стран блока вооружения, способные переломить ситуацию, и как подобные решения влияют на перспективы переговорного процесса

«Мы хотим заменить весь парк советских самолетов, уже морально и физически устаревших. Я надеюсь, что следующее заседание в Рамштайне станет «авиационным», и западные союзники одобрят решение о предоставлении нам боевых самолетов», — сказал Игнат, чьи слова привело агентство «РБК-Украина».

По его словам, украинские власти рассчитывают на самолеты F-16, но рассматривают французские Rafale и шведские Gripen.

Днем ранее газета Politico сообщила, что американские военные чиновники подталкивают Пентагон одобрить поставку истребителей F-16 на Украину. Отмечалось, что в американском министерстве обороны заявили, что украинская сторона готовится весной начать новое наступление, поэтому обсуждение насчет поставок истребителей набирает обороты.

26 января советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью агентству Reuters рассказал, что правительство Украины будет настаивать на передаче стране западных истребителей после того, как получит танки. Он считает, что, если Киев получит истребители, это станет для него огромным преимуществом на поле боя.

За день до этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты. Он подчеркнул, что Украина должна расширять и сотрудничество в артиллерии, должна выйти на поставки самолетов для Киева.

Тогда же издание Der Spiegel сообщило, что после обещания Запада поставить Киеву танки Leopard 2 заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник запросил истребители, боевые корабли и подводные лодки.

Страны Запада усилили военную и финансовую помощь Украине на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля прошлого года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в ЛНР и ДНР из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023