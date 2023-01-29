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В Минтрансе заявили о полном наборе запчастей для используемых в РФ самолетов
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В Минтрансе заявили о полном наборе запчастей для используемых в РФ самолетов

Глава Минтранса РФ Савельев: Россия обладает полным набором запчастей для всех используемых самолетов
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Россия обладает полным набором запчастей для всех используемых самолетов. Об этом в воскресенье, 29 января, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

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Он отметил, что не стоит даже сомневаться в безопасности полетов на используемых в РФ самолетах.

«Все предприятия, которые заняты обслуживанием самолетов, работают в штатном режиме. У нас полностью есть весь набор запчастей, поэтому нам пока нечего опасаться», — сказал Савельев в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам министра, средний возраст самолетов российских авиакомпаний составляет примерно 15 лет. Кроме того, парка самолетов в России достаточно для довольно длительного периода.

«Ждем с нетерпением, когда в парк будут поставлять MС-21, SSJ 100 в достаточном количестве, но пока мы ждем, мы продолжаем летать, и мы обеспечиваем и летную годность, и безопасность», — отметил он.

26 января сообщалось, что госкорпорация «Ростех» планирует построить в Москве крупнейший промышленный комплекс по производству деталей для авиационных двигателей. В четырех корпусах развернется производство комплектующих для самолетных двигателей ПД-14, ПД-8 и вертолетных ВК-650В, ВК-1600В.

До этого, 24 января, Савельев рассказал, что парк российских авиакомпаний составляет более 1 тыс. самолетов и удовлетворяет весь спрос. Также он отметил, что пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 году составил 95 млн человек против 111 млн годом ранее, а в 2023 году ожидается показатель на уровне более 101 млн человек.

30 декабря 2022 года правительство России на два года продлило порядок дальнейшей эксплуатации иностранных самолетов российскими перевозчиками. Двумя днями ранее правительство продлило сертификаты летной годности зарубежных самолетов до конца следующего года.

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