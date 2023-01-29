Британские эксперты заявили, что 40% территории Украины заминировано

На Украине в результате боевых действий заминировано свыше 40% всей территории. Об этом 29 января сообщил британский телеканал Sky News, ссылаясь на данные экспертов.

Как указано в отчете специалистов из неправительственной организации Mines Advisory Group («Консультативная группа по минам»), Украина является самой заминированной страной в мире. По словам представителя группы Катерины Темплтон, «загрязнение боеприпасами огромно».

«Это даже нельзя сравнить с Сирией или Афганистаном», — отметила она.

Среди взрывных устройств, которые встречаются на Украине, «противотанковые мины, противопехотные мины, мины-ловушки, неразорвавшиеся боеприпасы и кассетные боеприпасы», добавила Темплтон.

19 января специалист Минобороны РФ рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют мины западного производства, в частности — немецкие DM-31 и DM-12. По его словам, продукты немецкого оружейного производства составляют лишь часть минного арсенала ВСУ, гораздо чаще саперам приходится иметь дело со знакомыми устройствами времен СССР.

8 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на территории страны развернуто самое большое минное поле в мире, примерная площадь которого составляет 250 тыс. кв. км. По его словам, данное обстоятельство затрудняет передвижение людей и вызывает серьезные сбои в сельском хозяйстве.

30 декабря стало известно, что Великобритания направила Украине партию миноискателей и оборудования для разминирования. Киев получил более 1 тыс. миноискателей немецкой компании Vallon и 100 комплектов для обезвреживания бомб.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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