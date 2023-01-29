Реклама
Прямой эфир
Общество
Блогера Андрея Сидоропуло объявили в розыск
Мир
Шольц заявил о планах кабмина ФРГ не допустить втягивания НАТО в конфликт с РФ
Спорт
Тренер Епишин назвал неприемлемое для РФ условие допуска к Олимпийским играм
Общество
Движение по Крымскому мосту приостановят 31 января
Мир
Захарова указала на деградацию отношений РФ и Японии
Политика
В Кремле отреагировали на слова Шольца о продолжении переговоров с Путиным
Экономика
Песков объяснил засекречивание данных о ситуации в экономике России
Мир
Посольство РФ в Иране прокомментировало взрыв на заводе в Исфахане
Политика
В ГД назвали поставки оружия Украине подтверждением участия США в конфликте
Мир
В КНДР предупредили США о последствиях за ложь о поставках оружия в РФ
Экономика
Глава Total предрек ухудшение ситуации с газом в Европе в 2023 году
Мир
Экс-посол Украины Мельник попросил ФРГ передать Киеву подводную лодку
Сюжет:

Британские эксперты заявили, что 40% территории Украины заминировано

Эксперты из Великобритании: более 40% территории Украины заминировано
0
Фото: REUTERS/Nacho Doce
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине в результате боевых действий заминировано свыше 40% всей территории. Об этом 29 января сообщил британский телеканал Sky News, ссылаясь на данные экспертов.

Остановись в мгновенье: нанесены новые удары по инфраструктуре Украины
Целями атак стали объекты энергетики, которые обеспечивают работу транспорта и военной промышленности

Как указано в отчете специалистов из неправительственной организации Mines Advisory Group («Консультативная группа по минам»), Украина является самой заминированной страной в мире. По словам представителя группы Катерины Темплтон, «загрязнение боеприпасами огромно».

«Это даже нельзя сравнить с Сирией или Афганистаном», — отметила она.

Среди взрывных устройств, которые встречаются на Украине, «противотанковые мины, противопехотные мины, мины-ловушки, неразорвавшиеся боеприпасы и кассетные боеприпасы», добавила Темплтон.

19 января специалист Минобороны РФ рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют мины западного производства, в частности — немецкие DM-31 и DM-12. По его словам, продукты немецкого оружейного производства составляют лишь часть минного арсенала ВСУ, гораздо чаще саперам приходится иметь дело со знакомыми устройствами времен СССР.

8 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на территории страны развернуто самое большое минное поле в мире, примерная площадь которого составляет 250 тыс. кв. км. По его словам, данное обстоятельство затрудняет передвижение людей и вызывает серьезные сбои в сельском хозяйстве.

30 декабря стало известно, что Великобритания направила Украине партию миноискателей и оборудования для разминирования. Киев получил более 1 тыс. миноискателей немецкой компании Vallon и 100 комплектов для обезвреживания бомб.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023