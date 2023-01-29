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Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах двойного убийства в Москве

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Фото: СК РФ/sledcom.ru
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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах двойного убийства в Москве. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщает пресс-служба СКР.

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«Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и предварительно установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц».

Об убийстве 43-летней женщины и ее сына на Флотской улице Москвы стало известно ранее в этот день.

Следствие установило, что мужчина приехал в дом, где проживали его бывшая супруга и их общий сын. Сын отказался пускать отца в квартиру, в результате мужчина нанес молодому человеку множество ударов ножом. Потом он ворвался в квартиру и нанес смертельные ножевые ранения бывшей жене. После мужчина покончил с собой.

Невеста сына и подруга матери, также находившиеся в момент убийства в квартире, рассказали, что мужчина постоянно ссорился с бывшей женой из-за ее нежелания прописывать его в своей квартире.

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