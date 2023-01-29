Глава военного комитета НАТО Бауэр заявил о готовности блока к конфронтации с Россией

НАТО готов к прямой конфронтации с Россией, заявил в интервью португальскому изданию RTP председатель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр 28 января.

«Бауэр заверяет, что НАТО готов к прямой конфронтации с Россией, признавая, что приоритетом альянса является перевооружение», — говорится в материале.

Он выступил за «военную экономику мирного времени», призывая переориентировать гражданское промышленное производство стран НАТО на военную сферу. Кроме того, Бауэр признает, что организация утратила монополию на военную инициативу.

По его словам, российские стратегические задачи превосходят украинские, так как «Москва намерена вернуть себе размеры бывшего Советского Союза».

В ответ на это политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин сообщил «Известиям», что данные заявления руководства НАТО на данный момент являются лишь угрозой, призванной продемонстрировать, что на альянс не производят впечатления успехи России на поле боя.

Он также напомнил, что три страны — члены Североатлантического альянса обладают ядерным оружием, как и Россия, и прямое противостояние очень сильно увеличит риск ядерного столкновения.

16 января президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Соединенные Штаты и НАТО ведут войну с Россией через Украину. Он также раскритиковал курс на введение антироссийских санкций, подчеркнув их бессмысленность.

До этого, 1 декабря 2022 года, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО вернулись к приоритетам холодной войны. По словам министра, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США в свою очередь уже поработили всю Европу и держат под контролем не только жителей Германии, но и весь Европейский союз (ЕС).

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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