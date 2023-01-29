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В Крыму ракетную угрозу Киева сравнили с «гавканьем из-под дивана»

Советник главы Крыма Крючков: типичная украинская история — гавкать из-под дивана на Россию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Угрожающие России ракетными ударами по Крыму украинские политики, такие как советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, ничего не смыслят в тонкостях боевых действий. Такое мнение высказал советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков в воскресенье, 29 января.

Он сравнил подобные заявления с «гавканьем из-под дивана».

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«России ударами по Крыму угрожает Подоляк, человек, который не имеет никакого понятия о войне, стратегии, тактике, характеристиках вооружения. Типичная украинская история — гавкать из-под дивана на Россию, а ночами думать, как подороже продать Родину», — сказал Крючков «РИА Новости».

Он добавил, что Подоляк и его бывший коллега Алексей Арестович будут принимать российские войска в Киеве с почестями, «в веночках и лентах».

До этого, 26 января, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) напасть на Крым приведет к губительным последствиям для Киева. Он также указал на циничность позиции США относительно российских территорий.

18 января официальный представитель Госдепа США Нед Прайс оценил возможность атак Украины по Крыму. Он заявил, что Украина может пользоваться западным оружием по своему усмотрению, исходя из соображений своей безопасности.

Тогда же газета The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщила, что Вашингтон обсуждает с киевскими властями возможность использования поставляемого оружия для атаки на Крым либо на Крымский мост. Как отмечает издание, если будет существовать угроза потери контроля РФ над Крымом, то позиции Украины на будущих переговорах укрепятся.

В свою очередь, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предрек «сокрушительный ответ» на попытку ВСУ нанести удар по Крыму при помощи США.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022-го, продолжается.

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