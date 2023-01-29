Израиль после терактов упростит получение гражданами оружия

После терактов в Израиле власти решили упростить жителям страны процедуру получения оружия. Это станет одной из мер по борьбе с экстремизмом, передает телеканал «Известия». Также власти намерены работать над мерами безопасности в стране. Будут укреплены еврейские поселения, а подразделения армии и полиции усилят. Также планируется несколько операций по изъятию незаконно хранимого оружия. Правительство сообщает, что дом террориста, устроившего стрельбу в Иерусалиме, опечатают и снесут. Израильские власти отзовут права на национальную страховку и льготы у террористов, их семей и поддерживающих их людей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.