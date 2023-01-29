Политолог оценил просьбу Мельника по отправке Украине подлодки

Политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин в воскресенье, 29 января, прокомментировал «Известиям» просьбу украинского замминистра иностранных дел и бывшего посла Украины в ФРГ Андрея Мельника насчет подводной лодки.

Он обратил внимание на то, что как только решился вопрос с танками, «открылась дорога для других видов оружия».

«Эти разговоры пока выглядят, как очередная угроза и очередной способ взбадривания Украины, поскольку уже говорят о самолетах и говорят о подводных лодках. Современные тяжелые танки и тем более самолеты, да и подводные лодки иностранного производства требуют знаний и навыков, поэтому если НАТО на это решится, то это очень неблизкая перспектива. Киевский режим может просто не дожить», — сказал эксперт.

Кроме того, как он сообщил, есть прогнозы, что 2023 год Украина не переживет.

Насчет передачи Киеву подводной лодки Зудин добавил, что «пока это выглядит абсурдно».

Днем ранее Мельник в Twitter обратился к германским властям с просьбой предоставить Киеву подводную лодку.

28 января руководитель представительского центра ДНР в Бельгии Крис Роман заявил, что своими поставками танков на Украину Германия еще больше ухудшит свое экономическое положение и потеряет Россию в качестве бизнес-партнера. По его словам, всё это ведет к тому, что немцы всё меньше хотят поддерживать Украину. Из-за отправки немецких танков Киеву Россия больше не будет доверять Германии.

24 января стало известно о принятом немецким канцлером Олафом Шольцем решении о передаче Украине танков Leopard 2. Берлин отправляет Киеву роту из 14 танков.

Страны Запада начали активнее вооружать Киев после начала российской спецоперации по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. О СВО Москва объявила 24 февраля 2022 года.

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