Политолог прокомментировал заявление НАТО о готовности противостоять России

Заявление руководства НАТО о готовности к прямому противостоянию с РФ на данный момент является лишь угрозой, призванной продемонстрировать, что на альянс не производят впечатления успехи России на поле боя. Такое мнение высказал в беседе с «Известиями» политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин в воскресенье, 29 января.

«В чистом виде это заявление — лишь угроза. Угроза, которая ставит своей целью продемонстрировать, что на НАТО не производят впечатления те успехи, которых добивается Россия на поле боя, и что НАТО по-прежнему привержено идее победы Украины и военного разгрома России», — отметил политолог.

Он также напомнил, что три страны-члена Североатлантического альянса обладают ядерным оружием, как и Россия, и прямое противостояние очень сильно увеличит риск ядерного столкновения.

«Заявление — это одно, а реальная готовность, реальные намерения государств-членов НАТО вовлекаться в войну с Россией — это другое», — отметил Зудин.

При этом, по его словам, в случае, если НАТО все же вступят с Москвой в прямой конфликт, России придется приложить гораздо больше усилий для победы.

«Когда НАТО выступает оружейным парком Украины или своеобразным гигантским тылом — это один вариант. Вступать в военную конфронтацию с НАТО, со всеми вооруженными силами НАТО — это совершенно другой вариант», — сказал Зудин.

Он не исключил и промежуточного варианта исхода ситуации. Так, по его мнению, если успехи России продолжатся, и возникнет опасность обрушения киевского режима, то не весь альянс, а его некоторые члены могут вступить в военные действия. Среди таки стран Зудин назвал Польшу и Германию. Он отметил, что поляки уже участвуют в рядах Вооруженных сил Украины и имеют свою интерес — западную Украину.

В этот же день глава Военного комитета НАТО лейтенант-адмирал Роб Бауэр заявил о готовности альянса противостоять России. По его словам, гражданское промышленное производство стран Атлантического альянса следует переориентировать на военное. Бауэр уверяет, что НАТО готов к прямой конфронтации с Россией, признавая при этом, что организация утратила монополию на военную инициативу.

Ранее, в декабре 2022 года, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО вернулись к приоритетам холодной войны. По словам министра, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США в свою очередь уже поработили всю Европу и держат под контролем не только жителей Германии, но и весь Европейский союз (ЕС).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022-го, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.