Карта спецоперации на Украине 29 января

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 29 января можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВС РФ пресекли действия четырех диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, были совершены удары на краснолиманском направлении. Потери противника составили до 110 человек. Также были уничтожены боевые бронированные машины, самоходное орудие «Нона С» и боевая машина РСЗО «Град».

На донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные позиции.

Конашенков добавил, что уничтожены были две артиллерийские системы М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки производства США Paladin и одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 381 самолет, 204 вертолета, 2980 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7670 танков и других боевых бронированных машин, 995 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3956 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8218 единиц специальной военной автомобильной техники.

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