Автомобиль с семью пассажирами попал в ДТП под Новгородом

В результате аварии в Валдайском районе Новгородской области один человек погиб и двое пострадали. В момент ДТП в легковом автомобиле находились семь человек.

В пресс-службе УГИБДД по Новгородской области рассказали ТАСС, что водитель Lada Largus ехал со стороны Москвы в сторону Санкт-Петербурга. Предварительно, он выбрал небезопасную скорость, в результате чего не справился с управлением и врезался в ограждение. Пресс-служба подчеркнула, что пассажир, который сидел на правом переднем сиденье, умер на месте ДТП до приезда медиков.

Сообщается, что двух пострадавших с различными травмами госпитализировали в клиническую больницу № 122 им. Л.Г. Соколова в Валдае. По информации УГИБДД по региону, столкновение произошло на 397-м км трассы М-10 «Россия» в деревне Миронеги.

Поздним вечером 27 января в Приокском районе Нижнего Новгорода произошло смертельное ДТП, в котором погибли четыре человека. Авария случилась в 23:30 мск. Водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением, из-за чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Shacman.