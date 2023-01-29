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В ГД назвали поставки оружия Украине подтверждением участия США в конфликте
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В КНДР предупредили США о последствиях за ложь о поставках оружия в РФ
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В КНДР предупредили США о последствиях за ложь о поставках оружия в РФ

МИД КНДР: США могут столкнуться с последствиями за слухи о торговле оружием с Россией
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Фото: ТАСС/EPA/AHMAD YUSNI
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Соединенные Штаты Америки могут столкнуться с неприятными последствиями в случае продолжения распространения ложной информации о торговле оружием между Россией и Северной Кореей. Такое заявление сделал директор департамента по делам США в МИД КНДР Квон Чон Гын в воскресенье, 29 января.

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Он отметил, что Вашингтон снова начал распространять беспочвенные слухи об оружейной сделке между КНДР и РФ в глупой попытке оправдать свои поставки оружия Киеву, передает «Газета.Ru».

«Соединенные Штаты должны иметь в виду, что они столкнутся с очень серьезными последствиями, если будут продолжать распространять чепуху против нашей страны», — сказал дипломат, чьи слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

По его словам, то, чем занимаются власти США, фабрикуя подобные фейки, неприемлемо и является «серьезной провокацией, на которую необходимо отреагировать».

Ранее в этот же день Квон Чон Гын назвал обещание США предоставить танки Украине «преступным актом против человечности».

Двумя днями ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что США, которые накачивают Украину вооружениями, стимулируют эскалацию конфликта. Она подчеркнула, что Белый дом создает угрозу стратегической безопасности России.

25 января президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран.

США и другие страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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