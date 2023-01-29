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Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mykola Miakshykov
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Воздушную тревогу объявили на Украине в Николаевской и Одесской областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации в воскресенье, 29 января.

Остановись в мгновенье: нанесены новые удары по инфраструктуре Украины
Целями атак стали объекты энергетики, которые обеспечивают работу транспорта и военной промышленности

Накануне в шести областях страны звучали сигналы воздушной тревоги, а именно в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Сообщалось и о тревоге в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики (ДНР).

За день до этого, как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, серия взрывов прозвучала на территории подконтрольного Киеву города Запорожье. Рогов добавил, что, по словам его информаторов, были попадания по складу с оружием и боеприпасами, расположенному на территории Запорожского ферросплавного завода.

Информации от Минобороны РФ относительно этих взрывов не поступало.

Российские войска начали наносить удары по этим критическим объектам страны с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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