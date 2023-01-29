Два человека погибли при пожаре в Подмосковье

Пожар произошел в частном доме в подмосковном поселке Сватково. В результате погибли два человека. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри частного дома на площади 70 кв. м», — сообщили ТАСС в ведомстве.

В настоящее время пожар на улице 2-я линия потушен.

26 января один человек погиб при пожаре в трехквартирном жилом доме в поселке Кромы в Орловской области. В результате пожара в одной из квартир выгорела комната на площади 9 кв. м.