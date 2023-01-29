Ресторан загорелся на горнолыжном курорте в Казахстане

В ресторане «Облака», который находится на высоте 3,2 тыс. м над уровнем моря, произошел пожар. Заведение находится на горнолыжном курорте «Шымбулак» недалеко от Алма-Аты.

Об этом 29 января сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.

«Ввиду того что подъем пожарной техники невозможен, личный состав осуществлял подъем на фуникулере. Тушение осуществлялось от объектового водоснабжения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Видео с места событий опубликовал портал Tengri TV.

Огонь заметили около 04:00 по московскому времени на третьем этаже здания. Через три часа возгорание было потушено.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее, 1 января, пожар произошел в ресторане «Тарас Бульба» в центре Москвы. Как сообщили в экстренных службах, очаг возгорания находился на первом этаже трехэтажного здания. Отмечалось, что из-за горения началось обрушение конструкций.