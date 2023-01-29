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Хочу как в TLOU 1

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Brothers: A Tale of Two Sons
Фото: 505 Games

Brothers: A Tale of Two Sons. Адвенчура, сочетающая в себе классический геймплей и искусный нарратив

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Brothers: A Tale of Two Sons
Фото: 505 Games

Геймплей сочетает в себе элементы платформера и головоломки. Братья дополняют друг друга: старший — сильный, а младший — маленький и ловкий

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Ico
Фото: Sony Computer Entertainment

Ico. Японская адвенчура из далекого 2001, ставшая хитом своего времени и вдохновившая многих современных гейм-дизайнеров

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Ico
Фото: Sony Computer Entertainment

Хотя геймплей представляет собой привычный даже для своего времени платформер, она впечатлила игроков интересными дизайнерскими и техническими решениями и уникальным эмоциональным вовлечением

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Resident Evil 4
Фото: Capcom Production

Resident Evil 4. Ещё одна игра из двухтысячных, ставшая культовой, сюрвайвал-хоррор из серии Resident Evil. Ею вдохновились и создатели The Last of Us

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Resident Evil 4
Фото: Playstation

Ремейк оригинальной игры запланирован на март 2023. А вот в ремейки двух предыдущих частей, которые игроки оценили чрезвычайно высоко, можно поиграть уже сейчас

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