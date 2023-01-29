Хочу как в TLOU 1
Brothers: A Tale of Two Sons. Адвенчура, сочетающая в себе классический геймплей и искусный нарратив
Геймплей сочетает в себе элементы платформера и головоломки. Братья дополняют друг друга: старший — сильный, а младший — маленький и ловкий
Ico. Японская адвенчура из далекого 2001, ставшая хитом своего времени и вдохновившая многих современных гейм-дизайнеров
Хотя геймплей представляет собой привычный даже для своего времени платформер, она впечатлила игроков интересными дизайнерскими и техническими решениями и уникальным эмоциональным вовлечением
Resident Evil 4. Ещё одна игра из двухтысячных, ставшая культовой, сюрвайвал-хоррор из серии Resident Evil. Ею вдохновились и создатели The Last of Us
Ремейк оригинальной игры запланирован на март 2023. А вот в ремейки двух предыдущих частей, которые игроки оценили чрезвычайно высоко, можно поиграть уже сейчас