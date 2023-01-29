Во Франции высмеяли угрозы Зеленского бойкотировать Олимпиаду

Мировой спорт переживет бойкот украинскими спортсменами Олимпиады в Париже из-за допуска россиян. Об этом лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в субботу, 28 января.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский угрожает, что его страна бойкотирует Олимпиаду, если российским спортсменам не запретят участие? Ладно! Пусть бойкотирует! Мировой спорт переживет это!» — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Зеленский в этот день выразил разочарование решением Международного олимпийского комитета (МОК) о вероятном допуске российских спортсменов на Олимпиаду в Париже. Кроме того, Национальный олимпийский комитет Украины 3 февраля рассмотрит возможность бойкотировать Олимпийские игры в 2024 году.

Как написал журнал Der Spiegel 27 января, президент МОКа Томас Бах допустил, что российские и белорусские спортсмены могли бы участвовать в ОИ-2024 под нейтральным флагом. По его словам, отстранение спортсменов из-за их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии. Бах также отметил, что Украина хочет не только изолировать Россию как государство, но и полностью изолировать всех россиян.

26 января парижский мэр Анн Идальго также призвала допустить россиян к ОИ-2024 под нейтральным флагом. По ее словам, спортсменов нельзя лишать соревнований.

Днем ранее в МОКе уведомили о том, что возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), будет рассмотрена до соревнований в нейтральном статусе. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что даже в формулировке инициативы оказалось слишком много политики, что «должно быть чуждо» идеям олимпийской семьи.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.