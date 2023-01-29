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Врач назвал причины сонливости днем

Врач Хомяков: к сонливости днем может приводить физическое переутомление и малоподвижный образ жизни
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Фото: Global Look Press/dpa-tmn/Christin Klose
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Сонливость в дневное время суток может быть вызвана физическим переутомлением, малоподвижным образом жизни и так называемым джетлагом (сбой циркадных ритмов человека из-за быстрой смены часовых поясов при авиаперелете). Об этом рассказал доктор медицинских наук, главный врач «ИНВИТРО-Москва» Сергей Хомяков в воскресенье, 29 января.

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«Если человек, который ночью спит достаточное количество времени, испытывает сонливость на протяжении дня, то это, как правило, свидетельствует о патологических процессах в организме либо о реакции организма на воздействие внешних факторов, таких как питание, например. К сонливости днем может приводить физическое переутомление, малоподвижный образ жизни, так называемые десинхронозы — состояния нарушения циркадных ритмов при смене часовых поясов (джетлаг)», — пояснил он в беседе с RT.

Хомяков напомнил, что кофе, чай и энергетики кратковременно возбуждают нервную систему, после чего снова наступит снижение активности. По его словам, гиповитаминозы В, Д, С и железодефицитные состояния также вызывают ощущение сонливости.

Кроме того ряд психических заболеваний — тревожное, биполярное расстройство, депрессия могут вызывать сонливость днем. Врач предупредил, что дневная сонливость способна провоцировать гипотиреоз (эндокринологическое заболевание, проявляющееся недостаточностью выработки гормонов щитовидной железы), андрогенодефицитные состояния, сахарный диабет, онкологию, фибромиалгия, рассеянный склероз, различные инфекции, основными из которых являются респираторные вирусные заболевания.

«Сонливость в течение дня является неспецифическим симптомом, который может говорить о целом ряде серьезных заболеваний. Для начала поиска причин необходимо обратиться к врачу-терапевту или врачу общей практики», — порекомендовал Хомяков.

В декабре 2022 года исследование «Сбер Еаптека» и онлайн-сервиса «СберЗдоровье» показало, что с наступлением зимы и сокращением светового дня у россиян учащаются проблемы со сном. По словам психотерапевта Виктора Нурдаева, в спячку нам хочется впасть из-за гормонального фона: в темное время суток вырабатывается мелатонин — так называемый гормон сна.

18 ноября врач-невролог «СМ-Клиники» Екатерина Полянская предупредила, что бессонница может быть симптомом тревожных и депрессивных расстройств и болезни Альцгеймера. По ее словам, в лечении бессонницы главным является устранение ее первоначальной причины, что невозможно без помощи квалифицированного доктора.

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