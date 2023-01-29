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Эксперт товароведения рассказала о сроках годности бытовых товаров

Эксперт товароведения Чалых рассказала о сроках годности бытовых товаров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Профессор кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Чалых рассказала, какие повседневные товары стоит покупать новыми и по истечению какого срока их стоит заменить. О том, что срок годности существует не только у продуктов питания и косметики, она поделилась с агентством «Прайм» 28 января.

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«Существуют группы товаров, на которых указано, что срок годности не ограничен. Это означает, что товар стабилен по свойствам и может применяться по назначению, например, некоторые виды стиральных порошков»,— отметила Чахлых.

Она рассказала, что пластмассовые изделия, например, автокресла, при активном пользовании со временем стареют. Это происходит из-за ударов или длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, а также слишком низкая или наоборот высокая температура пагубно влияет на состояние товара.

«Зубные щетки, расчески, спонжи, кисти для пудры также стареют. Как предметы личной гигиены они должны меняться на новые. Сроки эксплуатации щеток по совету стоматологов составляют от нескольких месяцев до года»,— отметила эксперт.

Деревянную кухонную утварь Чалых посоветовала менять на новую, как только у нее появляется устойчивый запах. Антипригарную сковороду стоит выбросить, когда с нее сойдет полимерное покрытие. Электроприборы должны быть немедленно заменены, если на них появился дефект, так как это делает их небезопасными для использования.

Профессор добавила, что когда дело дойдет до утилизации, можно прибегнуть к рециклингу в виде вторичного сырья или же дать вторую жизнь тем вещам, которые еще годны для обмена.

16 января стало известно, что торговые сети запускают новую технологию, которая будет автоматически проверять сроки годности промаркированных товаров на кассе. Она позволит блокировать просроченный товар на этапе сканирования, люди не смогут его купить.

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