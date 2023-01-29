Ученые выявили шесть правил сохранения памяти и рассудка в старости

Китайские ученые в ходе 10-летнего исследования выяснили, что у людей, которые придерживались особых шести правил, риск деменции снизился на 90%. Даже при генетической предрасположенности к болезни Альцгеймера.

В исследовании приняли участие 29 тыс. человек старше 60 лет, которых поделили на три группы. Первая группа должна была придерживаться шести правил здорового образа жизни, вторая — активно заниматься спортом, а третья — только правильно питаться, пишет газета The Guardian 26 января.

Участники первой группы показали, что риск развития деменции снизился у них на 90%. Они правильно питались, уделяли спорту более 150 минут в неделю, часто общались с родными, посещали мероприятия, регулярно читали, писали и играли в настольные игры. Кроме того, они отказались от таких вредных привычек как курение и употребление алкоголя.

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