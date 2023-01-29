Реклама
Прямой эфир
Мир
КНДР назвала обещание США предоставить танки Украине преступлением против человечности
Мир
Военный аналитик рассказал о пребывании в рядах ВСУ наемников из 50 государств
Мир
Politico заявил о попытках подтолкнуть Пентагон к отправке истребителей на Украину
Мир
Глава военного комитета НАТО заявил о готовности альянса к конфронтации с РФ
Мир
Канцлер ФРГ заявил о необходимости развивать многополярный мир
Происшествия
Во Владивостоке водитель BMW обстрелял микроавтобус
Происшествия
ВФУ обстреляли ДНР 31 раз за прошедшие сутки
Мир
Зеленский потребовал у Запада жизненно необходимые Украине ракеты ATACMS
Мир
Трамп назвал Байдена приведшим человечество ко грани Третьей мировой войны лидером
Общество
Синоптики пообещали умеренный снег местами в столичном регионе 29 января
Мир
Памятник Пушкину решили демонтировать в Полтавской области
Общество
Пушков указал на неудержимое стремление Запада «сцепиться с Россией»

Супругу Байдена назвали его «секретным оружием» в грядущей предвыборной кампании

0
Фото: Global Look Press/CNP/Chris Kleponis
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Супруга президент США Джо Байдена Джилл может стать его «секретным оружием» на выборах в 2024 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg в субботу, 28 января, со ссылкой на источники, которые уверены, что Джилл Байден будет влиять на ключевые решения кампании, а том числе о том, принимать ли в ней участие.

«Ожидаемая заявка Джо Байдена на переизбрание еще больше привлечет внимание общественности к его жене Джилл, поскольку Белый дом использует ее, которая сама себя зовет интровертом, чтобы помочь завоевать расположение женщин», — сказано в материале.

То немногое, что известно о первой леди, которой 71 год, свидетельствует о том, что большинству американцев она почти незнакома даже после двух лет, проведенных рядом с президентом одной из стран-лидеров. В Белом доме считается, что она является ближайшим доверенным лицом президента, утверждает агентство.

Новость дополняется.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023