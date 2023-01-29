Супругу Байдена назвали его «секретным оружием» в грядущей предвыборной кампании

Супруга президент США Джо Байдена Джилл может стать его «секретным оружием» на выборах в 2024 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg в субботу, 28 января, со ссылкой на источники, которые уверены, что Джилл Байден будет влиять на ключевые решения кампании, а том числе о том, принимать ли в ней участие.

«Ожидаемая заявка Джо Байдена на переизбрание еще больше привлечет внимание общественности к его жене Джилл, поскольку Белый дом использует ее, которая сама себя зовет интровертом, чтобы помочь завоевать расположение женщин», — сказано в материале.

То немногое, что известно о первой леди, которой 71 год, свидетельствует о том, что большинству американцев она почти незнакома даже после двух лет, проведенных рядом с президентом одной из стран-лидеров. В Белом доме считается, что она является ближайшим доверенным лицом президента, утверждает агентство.

Новость дополняется.