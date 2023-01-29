Зенитчики ЮВО показали работу орудия ЗУ-23 по беспилотникам противника

Зенитчики Южного военного округа (ЮВО) прикрывают воздушное пространство от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских националистов. Боевую работу зенитно-артиллерийской установки ЗУ-23 ЮВО по уничтожению беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) 29 января показало Минобороны РФ.

Командир зенитно-ракетного отделения, младший сержант Семен Князькин, награжденный медалью «Суворова», стал примером мужества и героизма для своих подчиненных при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Он отразил налет вражеских беспилотников на позиции российских войск и совместно с мотострелковыми и танковыми подразделениями отбил два наступления украинских боевиков.

«В ночное дежурство обнаружена была цель. Я ее зафиксировал, сопроводил и поразил. Беспилотник наподобие «Орлана» — они очень похожи, но по конструкции у них небольшое отличие имеется. Работаем мы всё время, беспилотников очень много летает. Квадрокоптеры, беспилотники — стараемся подавлять. Мы работаем с переносного зенитного комплекса, с ружья подавляющего коптеры, дроны и зенитно-артиллерийской установки ЗУ-23», — рассказал он.



По словам младшего сержанта, сложность в ликвидации беспилотников противника в том, что зенитные комплексы работают по бензиновым двигателям и БПЛА. А у противника беспилотники и квадрокоптеры в основном на электрических двигателях — тогда на помощь приходит ЗУ-23, рассказали военные.

15 января оператор станции помех в зоне СВО рассказал о борьбе с коптерами и БПЛА противника. Войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции выполняют задачи по радиоэлектронному подавлению систем управления войсками и оружием противника.

13 января в Минобороны сообщили, что российские силы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе взятия Соледара подавили систему управления противника и сорвали применение украинских беспилотников. Эти действия обеспечили успешное наступление штурмовых отрядов на Соледар.

В конце декабря 2022 года издание Asia Times заявило, что Россия побеждает на Украине в радиоэлектронной войне. Выводя из строя беспилотные летательные аппараты противника и ослепляя его артиллерию, российская сторона обладает явным преимуществом, говорилось в материале.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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