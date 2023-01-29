Реклама
Прямой эфир
Мир
КНДР назвала обещание США предоставить танки Украине преступлением против человечности
Мир
Военный аналитик рассказал о пребывании в рядах ВСУ наемников из 50 государств
Мир
Politico заявил о попытках подтолкнуть Пентагон к отправке истребителей на Украину
Мир
Глава военного комитета НАТО заявил о готовности альянса к конфронтации с РФ
Мир
Канцлер ФРГ заявил о необходимости развивать многополярный мир
Происшествия
Во Владивостоке водитель BMW обстрелял микроавтобус
Происшествия
ВФУ обстреляли ДНР 31 раз за прошедшие сутки
Мир
Зеленский потребовал у Запада жизненно необходимые Украине ракеты ATACMS
Мир
Трамп назвал Байдена приведшим человечество ко грани Третьей мировой войны лидером
Общество
Синоптики пообещали умеренный снег местами в столичном регионе 29 января
Общество
Угрозы украинского националиста заставили главу Чечни пошутить в ответ
Общество
Пушков указал на неудержимое стремление Запада «сцепиться с Россией»
Сюжет:

Зенитчики ЮВО показали работу орудия ЗУ-23 по беспилотникам противника

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зенитчики Южного военного округа (ЮВО) прикрывают воздушное пространство от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских националистов. Боевую работу зенитно-артиллерийской установки ЗУ-23 ЮВО по уничтожению беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) 29 января показало Минобороны РФ.

Командир зенитно-ракетного отделения, младший сержант Семен Князькин, награжденный медалью «Суворова», стал примером мужества и героизма для своих подчиненных при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Он отразил налет вражеских беспилотников на позиции российских войск и совместно с мотострелковыми и танковыми подразделениями отбил два наступления украинских боевиков.

Область подавления: ВФУ не хватает ресурсов для удержания ключевых позиций
Российская армия ломает украинскую линию обороны на донецком и запорожском направлениях, считают эксперты

«В ночное дежурство обнаружена была цель. Я ее зафиксировал, сопроводил и поразил. Беспилотник наподобие «Орлана» — они очень похожи, но по конструкции у них небольшое отличие имеется. Работаем мы всё время, беспилотников очень много летает. Квадрокоптеры, беспилотники — стараемся подавлять. Мы работаем с переносного зенитного комплекса, с ружья подавляющего коптеры, дроны и зенитно-артиллерийской установки ЗУ-23», — рассказал он.

По словам младшего сержанта, сложность в ликвидации беспилотников противника в том, что зенитные комплексы работают по бензиновым двигателям и БПЛА. А у противника беспилотники и квадрокоптеры в основном на электрических двигателях — тогда на помощь приходит ЗУ-23, рассказали военные.

15 января оператор станции помех в зоне СВО рассказал о борьбе с коптерами и БПЛА противника. Войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции выполняют задачи по радиоэлектронному подавлению систем управления войсками и оружием противника.

13 января в Минобороны сообщили, что российские силы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе взятия Соледара подавили систему управления противника и сорвали применение украинских беспилотников. Эти действия обеспечили успешное наступление штурмовых отрядов на Соледар.

В конце декабря 2022 года издание Asia Times заявило, что Россия побеждает на Украине в радиоэлектронной войне. Выводя из строя беспилотные летательные аппараты противника и ослепляя его артиллерию, российская сторона обладает явным преимуществом, говорилось в материале.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023