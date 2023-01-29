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Российский военный отбил два наступления ВСУ и получил медаль Суворова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Командир зенитно-ракетного отделения, младший сержант Семен Князькин, известный среди своих под позывным «Князь», отбил наступление ВСУ и получил медаль Суворова. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Роман Польшаков в воскресенье, 29 января.

«Работаем мы всё время, беспилотников большое количество летает. Квадрокоптеры, беспилотники — стараемся подавлять. Мы работаем с переносного зенитного комплекса, с ружья подавляющего коптеры и зенитно-артиллерийской установки ЗУ-23», — рассказал «Князь».

Вместе со своими товарищами боец отразил налет беспилотников боевиков на позиции российских войск. А также при содействии мотострелковых и танковых подразделений младштй сержант Князькин отбил два нападения украинских националистов.

Ранее, 18 января, российские танкисты Муса Хамов и Магомедали Акаев были удостоены Министерством обороны России (МО РФ) наград «За отвагу» за подвиги в ходе выполнения боевых задач в зоне спецоперации. Родные танкистов рассказали, что гордятся ими и ждут скорее домой.

14 января МО РФ сообщило, что за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи, старший лейтенант Артур Лесников награжден медалью Суворова.

6 января командующий Воздушно-десантных войск РФ генерал-полковник Михаил Теплинский вручил военнослужащим подразделений ВДВ государственные награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе спецоперации.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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