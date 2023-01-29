Боксер Кудряшов назвал бой Бетербиева и Янга «валидольным»

Российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал о впечатлениях от поединка Артура Бетербиева и британца Энтони Ярда.

Несмотря на то, что Бетербиев оправдал прогнозы и победил досрочно, поединок оказался для Кудряшова валидольным и в некоторых моментах заставлял понервничать.

«Каждый боксирует настолько, несколько позволяет соперник. Ярд был тем, кто создавал проблемы, поэтому в некоторых моментах было тревожно»,— рассказал спортсмен 29 января журналистам «Известий».

Кудряшов отметил, что ему хотелось, чтобы Бетербиев действовал более уверенно в тех моментах, когда он отдавал инициативу. Однако его сложно судить с позиции зрителя, не зная о подготовке боксера и его чувствах во время боя.

«Здорово, что все так получилось, а Артур нашел и использовал свой шанс»,— резюмировал Кудряшов.

29 января Бетербиев победил в поединке за чемпионские пояса WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Энтони Ярда и защитил три титула чемпиона мира по боксу. Бетербиев одолел Ярда техническим нокаутом в восьмом раунде.

На счету Бетербиева 19 побед (все — нокаутом) в 19 поединках в профессиональной карьере. 38-летний боксер в седьмой раз защитил чемпионский пояс IBF, в четвертый раз — титул WBC и впервые защитил титул WBO.

В июне прошлого года Бетербиев заявил о готовности драться с Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Это стало возможным после того, как за неделю до этого он уверенно победил американца Джо Смита.