Во Владивостоке водитель BMW обстрелял микроавтобус

Водитель BMW во Владивостоке обстрелял микроавтобус на улице Жигура. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление МВД 29 января.

«При просмотре видеозаписи, снятой очевидцем происшествия, установлено, что во время движения водитель автомобиля BMW Х6 выстрелил из охолощенного пистолета в сторону движущегося впереди микроавтобуса. Сотрудниками Росгвардии задержан и доставлен в отдел полиции 32-летний житель Владивостока», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители изъяли и направили оружие на экспертизу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Максимальное наказание по статье — лишение свободы сроком до семи лет.

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