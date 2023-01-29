Памятник Пушкину решили демонтировать в Полтавской области

В селе Беленченковка Полтавской области Украины решили демонтировать памятник поэту и писателю Александру Пушкину. Об этом сообщило местный портал «Kolo.News» в субботу, 28 января.

Исполнительный комитет городского совета Гадяча, к которому административно относится село, принял соответствующее решение. После сноса монумент передадут на временное хранение в Гадячский историко-краеведческий музей.

«Это делается для того, чтобы провести мероприятия по дерусификации в связи с военной агрессией России против Украины. Увидев все зверства России, в нашем сообществе не должно быть места русским и советским памятникам. Нам нужна своя история, наши ценности, отметили члены исполкома», — приводит издание цитату из сообщения администрации.

17 января неизвестные осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину в Кривом Роге. Памятник был разрисован синей краской.

Ранее, 4 января, министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что на рассмотрении Верховной рады находится законопроект, направленный на дерусификацию, который должен узаконить борьбу с «сотнями названий улиц Пушкина».

31 декабря в Киеве неизвестные разрисовали краской самый большой на Украине памятник Пушкину. Вандалы желтой и красной красками нанесли надписи «Снеси», «Памятник культурной экспансии» и «Палач». Монумент расположен в парке имени Пушкина в районе Шулявка.

До этого, 30 декабря, в Краматорске был демонтирован бюст Пушкина, расположенный в городском парке. От него остался только постамент.

За день до этого, мэр украинского Луцка Игорь Полищук предложил депутатам горсовета переименовать улицу Пушкина, в честь исследователя истории города Вальдемара Пясецкого. Как напомнил Полищук, Пясецкий — автор более 100 статей по истории Луцка, а также автор ряда краеведческих книг и путеводителей.

27 декабря в украинском городе Черновцы также был демонтирован бюст Пушкина. Скульптура была снята с фасада Черновицкого музыкально-драматического театра. Ее переместили в складское помещение театра.

В том же месяце сообщалось, что депутаты городского совета Киева внесли изменения в еще 32 топонима в украинской столице, связанных с Россией и Советским Союзом. Отмечалось, что в рамках дерусификации Киева было изменено уже 237 объектов городской инфраструктуры.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.