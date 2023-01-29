Президент Аргентины заверил в отсутствии у Латинской Америки планов поставлять оружие Украине

Ни Аргентина, ни другие страны Латинской Америки не планируют поставлять оружие на Украину или в какие-либо зоны конфликтов, заявил в субботу, 28 января, президент южноамериканской республики Альберто Фернандес после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Аргентина и Латинская Америка не думают об отправке оружия ни на Украину, ни в какую-либо другую зону конфликта», - сказал президент Аргентины.

Фернандес признался, что в беседе с Шольцем представил свои идеи о том, «как урегулировать конфликт" на Украине.

«Я не могу рассуждать и оценивать решения других государств. Но я знаю: и я, и канцлер больше всего хотим восстановления мира как можно скорее. В этом наши мнения совпадают», — добавил он.

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